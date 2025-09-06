В Сумской области был убит украинский журналист-расследователь Александр Тахтай, который критиковал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освещал нарушения со стороны командования в регионе. Как сообщили в российских силовых структурах, ранее на него уже совершалось покушение.
По данным источника, журналист привлек внимание властей после публикации материалов о лицах, наживавшихся на строительстве оборонительных объектов в области. Он также расследовал правонарушения со стороны руководства Сумской областной администрации и местной полиции.
Отмечается, что убийство Тахтая произошло на фоне его критики украинских силовиков и раскрытия коррупционных схем. Журналист продолжал свою деятельность до последнего момента, несмотря на угрозы, передает РИА Новости.
Ранее стало известно об убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия: 30 августа об этом сообщила Национальная полиция Украины, поначалу не уточнив личность погибшего. Позже полиция опубликовала несколько фотографий предполагаемого убийцы, который был задержан. На видео неизвестный мужчина снят либо со спины, либо с замазанным лицом.
Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников. Предполагаемый убийца также признался, что совершил преступление с целью лично отомстить украинским властям. Помимо этого, мужчина заявил, что мечтает об обмене: тогда он сможет найти тело своего сына, погибшего в зоне спецоперации.