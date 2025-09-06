Критиковавшего власть и ВСУ украинского журналиста Тахтая убили под Сумами

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников. Предполагаемый убийца также признался, что совершил преступление с целью лично отомстить украинским властям. Помимо этого, мужчина заявил, что мечтает об обмене: тогда он сможет найти тело своего сына, погибшего в зоне спецоперации.