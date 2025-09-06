Нормы шариата: Имам перечислил правила поведения и запреты в мечети

В мечетях сегодня имеются платки и юбки, чтобы женщины могли прикрыть те части тела, которые не следует показывать. А ещё в духовной обители нельзя шуметь. Туда не допускаются люди с неприятным запахом. Запрещено использовать духи с резким ароматом. Посещение также запрещено душевнобольным людям, женщинам во время менструации, а также тем, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом фотографироваться в мечети разрешается.