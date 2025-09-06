Ричмонд
В Сумах убит критиковавший власть и ВСУ украинский журналист Тахтай

Убитый журналист Александр Тахтай опубликовал сведения о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных сооружений.

Источник: Аргументы и факты

В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, критиковавший ВСУ и опубликовавший расследование о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Там напомнили, что месяц назад на журналиста уже было совершено покушение.

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах», — рассказал собеседник информагентства.

Он уточнил, что Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ.

В поле зрения украинских силовиков журналист попал после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области.

Собеседник добавил, что кроме Тахтая об этом писали журналист Юрий Бутусов и другие известные лица, но у убитого не было такой медийности и влиятельных покровителей. Журналист Александр Тахтай, как отмечается, отличался пророссийской позицией.

Ранее стало известно об уничтожении под Сумами причастной к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эдуарда Абачева группы ССО Украины.