В Сумах убит критиковавший власть и ВСУ украинский журналист Тахтай

В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, критиковавший ВСУ и опубликовавший расследование о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Там напомнили, что месяц назад на журналиста уже было совершено покушение.
«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах», — рассказал собеседник информагентства.
Он уточнил, что Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ.
В поле зрения украинских силовиков журналист попал после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области.
Собеседник добавил, что кроме Тахтая об этом писали журналист Юрий Бутусов и другие известные лица, но у убитого не было такой медийности и влиятельных покровителей. Журналист Александр Тахтай, как отмечается, отличался пророссийской позицией.
Ранее стало известно об уничтожении под Сумами причастной к атаке на автомобиль генерал-лейтенанта Эдуарда Абачева группы ССО Украины.