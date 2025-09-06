Ни копейки тем, кто предал!

Разговоры о возвращении иноагентов идут давно, но консенсуса по этому хоть и острому, но не такому уж актуальному вопросу как не было, так и нет. Об этом спор двух обозревателей «Вечерней Москвы».
На днях, когда поклонники таланта Олега Табакова отмечали 90-летие со дня его рождения, я вспомнил историю, которую рассказал мне писатель Юлиан Семенов. Артист Табаков в сериале «Семнадцать мгновений весны» создал настолько обаятельный образ начальника Штирлица — бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, что глава КГБ СССР Юрий Андропов даже укорял за это исполнителя роли…
А ведь знаменитые британские «охотники за шпионами» описывали нациста Шелленберга как «подлого человека без понятий о верности и правилах приличий». Тем не менее создатели культовой киноэпопеи не пошли по упрощенному пути карикатурных изображений противника…
К чему я это? Мне не представляется верной тенденция рисовать наших идеологических оппонентов исключительно в монохроме, ведь мир никогда не был черно-белым. К тому же это, на мой взгляд, умаляет масштаб наших побед.
Напомню, что на Украине нас называют «орками» и пишут (даже в сообщениях информагентств) название нашей страны и фамилию президента со строчной буквы. Как по мне, выглядит это жалко.
Враг необязательно должен быть уродлив или бездарен, как бы нам этого ни хотелось. Надо быть реалистом.
Все чаще попадаются материалы (не только в блогосфере), в которых проговаривается, что, мол, писатели Борис Акунин* и Людмила Улицкая* «ничего не написали», а писатель Дмитрий Быков* «бездарен», у музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* «гнусавый голос», а у лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* «всего одна песня, и то украденная» (речь про «Город золотой» на стихи Анри Волохонского и музыку Владимира Вавилова из репертуара «Аквариума». — «ВМ»).
Да, все эти (и десятки прочих) деятели культуры, признанные иноагентами, находятся по другую сторону информационной баррикады.
К моему огорчению, народные и заслуженные артисты, обладатели всевозможных российских премий и титулов стали врагами. Зачастую просто из-за того, что не знают историю и географию, а порой просто по банальной глупости.
Процитирую популярный телеграм-канал «Медиакинез»: «Отдельная категория — предатели-звезды. Им ничего не грозило, никакая служба в армии. Они уехали всего лишь из-за страха, что не будут иметь возможности посещать заграницу, ведь сразу после начала СВО везде начали разгонять мысль — россиянам аннулируют визы и никуда не пустят. Предатели и те, кто до сих пор там, и те звезды, которые тихо уехали и тихо вернулись, когда стало понятно, что никакой изоляции не будет. С учетом мотива предательства — абсолютные ничтожества».
Права была медиаидеолог Марина Леско, утверждавшая, что «талант не облагораживает своего носителя».
Однако разумно ли отказывать оппонентам (ну хорошо — врагам) в литературном даре или обаянии (как в случае с Шелленбергом, с которым дружила Коко Шанель, та еще мерзавка, кстати, в контексте сотрудничества с фашистами)?
Разве тот факт, что Рихард Вагнер был свирепым антисемитом, ставит крест на его музыкальном наследии? «Полет валькирий» перестает быть гениальным творением после знакомства с иудофобскими заявлениями композитора? Абсурд!
Я не считаю разумным снимать с ротации те песни, которые готова слушать аудитория, или изымать из продажи популярные книги просто потому, что авторы этих произведений оказались глупцами или даже негодяями. Как говорится, «мухи отдельно, котлеты отдельно». А вот денег из России они не должны получать. Особенно те, кто хвастается финансовой поддержкой врага (напомню, тот же Гребенщиков* в интервью израильскому телевидению говорил о миллионах, собранных им для Украины).
Существенный момент. Ничего, кроме недоумения, не могут вызывать отмазки фанатов группы «Би-2», которые, защищая своего кумира, с энтузиазмом пишут, что, дескать, Егор Бортник, он же Лева Би-2*, приобрел для Киева медицинскую технику, а не танки («Я купил две скорые помощи, один автобус большой… У нас есть фонд, с которым я работаю»). Ясно ведь, что миллионы, которые Банковская (название улицы в Киеве, где расположены правительственные здания. — «ВМ») не потратит на этот транспорт, пойдут на нужды украинской армии. Не говоря уже о том, что в той же беседе Лева признался: будь у него больше денег — приобрел бы партию HIMARS для «захистников» (речь о ракетах для американской мобильной ракетной системы M142 HIMARS. — «ВМ»). Конечно, Бортник самый настоящий враг России. Но ведь при этом «Би-2» все равно лучшая (или одна из лучших) рок-команд, поющих на русском, зачем это отрицать?
Мне кажется, что раздача титулов «иноагент» и «экстремист» должна сопровождаться внятной информационной поддержкой. Ведь зачастую потребитель (зритель, слушатель, читатель) не ведает, в чем дело, но из СМИ узнает, что его/ ее любимый автор (актер, певец, прозаик) получил метку. И если этот самый потребитель не в курсе, что именно стало причиной, он лишь испытает раздражение. Не говоря уже о том, что «запретный плод сладок». А вот узнав природу «клеймления», может разочароваться (я, допустим, поймал себя на наблюдении, что группа «Би-2» мне уже не «заходит») или поймет, где вкусняшка («котлеты»), а где насекомые («мухи»).
Помню, я как-то, лет 10 назад, беседовал в прямом эфире с Сергеем Степашиным (не как с бывшим российским премьером, а как с президентом Российского книжного союза) и мой визави восторгался Улицкой.
Я спросил у Сергея Вадимовича:
— Недавно (напомню, интервью 10-летней давности) ваш любимый писатель Улицкая привела пример французов. Процитирую ее: «Французы — вот, они немцам сдали свою страну. Сейчас прошли годы — Париж стоит, они его сохранили, они сохранили культуру… А у нас страна была разрушена, народу погибло ужасное количество… Это вопрос, который вот так на раз-два не решается… У Победы есть цена. Потому что миллионы погибших людей — это, конечно, очень большая цена. Французы своих уберегли на самом деле».
Вот ответ коренного ленинградца Степашина:
— Я с удовольствием читаю Людмилу Улицкую, особенно «Казус Кукоцкого». Но с рядом ее высказываний категорически не согласен. Это глупость. Франция и Германия — это одно. Нацистская Германия и Советский Союз — это другое. Мы по плану «Барбаросса» должны были быть уничтожены. В лучшем случае — стали бы рабами. Не надо путать божий дар с яичницей. Я могу ей так ответить, если она меня, конечно, услышит. У меня высшее военное образование. Я учился в Военно-политической академии имени Ленина.
И знаю, что Гитлер планировал с моим городом сделать. Для фюрера Петербург не существовал: должен был быть уничтожен вместе с населением.
Я полагаю, что Степашин не убрал из своей библиотеки «Казус Кукоцкого», но уверен, он не был удивлен присвоением звания «иноагент» писательнице Улицкой, которая, беседуя с пранкерами, рассказала о финансовой поддержке ВСУ: «Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, мне лично нравится [Владимир Зеленский], это человек из другой профессии».
Повторюсь. Не считаю нужным изымать из продажи книги и пластинки, но надо настойчиво и толково рассказывать согражданам об авторах. И пусть каждый решает для себя. Как там у иноагента Макаревича? «Каждый, право, имеет право на то, что слева, и то, что справа; на черное поле, на белое поле, на вольную волю и на неволю».
«С кем вы, мастера культуры?» — так Максим Горький озаглавил свой памфлет 1932 года. Тот же Олег Табаков во время «движухи» на Болотной в 2012 году ответил на этот вопрос так: «Я со своими зрителями! Моя свобода должна кончиться там, где начнется ущемление прав моего соседа».
Я не могу понять, как пресловутые мастера культуры в принципе могут поддерживать киевский режим, который санкционирует снос памятников Пушкину и Высоцкому и законодательно преследует людей за общение на родном языке (напомню хотя бы случай, когда во Львове отправили в кутузку 17-летнего одессита за исполнение песен Виктора Цоя).
Исхожу из практики «копилефта» (лицензия, которая позволяет использовать оригинальные работы при создании новых работ без получения разрешения владельца авторского права. — «ВМ») и считаю, что созданные произведения принадлежат не их авторам, но, как бы это пафосно ни прозвучало, — народу. Ну или, если желаете, потребителю. Поэтому, если народ желает, пусть потребляет. Но — ни единой копейки тем, кто предал! И свой народ, и свое дарование.
ОБ АВТОРЕ.
Евгений Додолев — известный журналист и медиаменеджер, в настоящее время ведущий авторских программ на каналах «Россия 1» и «Москва 24».
НАДО ОТРЕЧЬСЯ И ЗАБЫТЬ.
Сергей Арутюнов, обозреватель:
— Я бы вообще не поднимал этой темы, если бы не случай: с год назад после вечера одного из моих друзей, тяжело раненного ветерана СВО, к нам обратилась одна известная телекомпания. У нее в планах стоял фильм об иноагентах, и они решили спросить, как мы с моим другом к ним относимся. Через 20 минут моей речи режиссер сюжета прошептала со слезами на глазах: «Боже, какая же у вас речь… как вы говорите…».
В том самом фильме известной телекомпании от моих слов осталась ровно одна фраза.
Это я к чему? К тому, что иноагентов и будут обелять, и уже вовсю обеляют. Всеми правдами и неправдами. Потому что на них современная российская культура и стояла, и стоять будет. Она, как я понял уже давно, состоит из иноагентов, а с плашками или без них, совершенно не важно. Эта культура была создана с одной целью — развлечения народа и параллельного отвлечения его от себя самого, страны и от созидания как принципа. Именно эта культура «граждан поэтов», шепеляво перепевавших святые стихотворения фронтовиков, и создала в обществе спрос на пошлость, и с отъездом главных фигурантов понесла невосполнимые утраты. Менеджеры этой культуры и сейчас не понимают, что им и как продавать, поскольку легче всего торговать просроченной пошлятиной иноагентов. Она, пошлятина, привычна и понятна даже младенцу: бескрайний цинизм, безверие, зияющая внутренняя пустота.
Но если воскреснет Бог и расточатся врази его, если еще жива русская культура как собор всего лучшего, что не затоптано и не стерто в лагерную пыль, во имя будущих веков она должна забыть о культуре 1990−2020-х годов как позорном периоде разложения национальных начал и торжества колониализма.
Культура отмены? Чистки? Нет. Забвение. Не месть, не злорадство, а высокое отречение от зла. Да, кого-то до сих пор будоражат воспоминания юности. У кого-то постоянно всплывают в памяти их строчки и мотивчики — рудименты самого унизительного рабства, которое только можно себе представить. Песенки и стишки, созданные темными порождениями бездны, можно только забыть. Не сделать вид, что забыл, а именно забыть. Переступить порог и внутренне отречься от всего, что символизировало рабство. Обратиться к тому, что пишется сегодня, здесь и сейчас. Обратиться к тем, кто за все истекшие века, как бы ни было тяжело, не предавал своей страны и даже не представлял, как вообще предают. Заглянуть внутрь себя. Преобразиться.
ЗНАКОМЬТЕСЬ!
Сергей Арутюнов — поэт, научный сотрудник Издательского совета Русской православной церкви, главный редактор Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» имени Шмелева, эксперт Патриаршей литературной премии и Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».