Ни копейки тем, кто предал!

Культура отмены? Чистки? Нет. Забвение. Не месть, не злорадство, а высокое отречение от зла. Да, кого-то до сих пор будоражат воспоминания юности. У кого-то постоянно всплывают в памяти их строчки и мотивчики — рудименты самого унизительного рабства, которое только можно себе представить. Песенки и стишки, созданные темными порождениями бездны, можно только забыть. Не сделать вид, что забыл, а именно забыть. Переступить порог и внутренне отречься от всего, что символизировало рабство. Обратиться к тому, что пишется сегодня, здесь и сейчас. Обратиться к тем, кто за все истекшие века, как бы ни было тяжело, не предавал своей страны и даже не представлял, как вообще предают. Заглянуть внутрь себя. Преобразиться.