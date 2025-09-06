Россиянам рассказали, как вернуть густоту волос без радикальных мер

Особое внимание, по её словам, стоит уделить питанию. Так, белок является строительным материалом кератина — главного компонента волос. В рацион рекомендуется включать яйца, творог, рыбу, птицу и чечевицу. Дефицит железа — частая причина выпадения волос, поэтому полезно есть гречку, печень, шпинат и яблоки, сочетая их с продуктами, богатыми витамином С, для лучшего усвоения. Омега-3 жирные кислоты питают волосяные фолликулы изнутри, их можно получить из жирной рыбы, льняного масла и авокадо. Кремний и цинк, укрепляющие волосы и стимулирующие их рост, содержатся в овсе, булгуре, сельдерее и тыквенных семечках.
Наружный уход тоже играет важную роль. Важно использовать мягкие шампуни без сульфатов, которые не пересушивают кожу головы. Для стимуляции роста полезно применять тоники и сыворотки с натуральными компонентами. Ежедневный массаж кожи головы подушечками пальцев в течение 5−10 минут помогает снять напряжение и улучшить кровообращение, что обеспечивает фолликулы кислородом и питательными веществами.
Кроме того, полезно использовать домашние маски на основе натуральных масел, которые питают волосы, укрепляют их и пробуждают спящие луковицы. Важным аспектом восстановления является и психологический комфорт: йога, медитация, прогулки и любимые хобби помогают расслабиться. Качественный сон продолжительностью не менее 7−8 часов необходим для восстановления организма. Следует избегать тугих резинок и грубого расчесывания мокрых волос, а также минимизировать использование термоприборов, рекомендовала эксперт в интервью «Вечерней Москве».
