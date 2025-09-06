МВД: Мошенники крадут у россиян деньги при выводе дохода от инвестиций

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему кражи аккаунтов на Госуслугах, используя фальшивые рабочие чаты и поддельного бота в Telegram. Они обращаются к сотрудникам компаний с просьбой перевести архивные данные в электронный формат и удалить информацию об уволенных коллегах. Для этого мошенники предлагают воспользоваться, якобы, официальным ботом «Госуслуг», прося перейти по ссылке, нажать на кнопку «start» и ввести свой номер телефона.