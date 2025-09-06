Ричмонд
Мединский встретился с членами Союза писателей России в Приморье

Мединский обсудил с членами СПР Приморья объединение писателей в единый союз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский встретился с членами Союза писателей России (СПР) в Приморье и обсудил начало объединения писателей в единый союз.

«Встретился с членами СПР Приморья. Начали объединение писателей, в планах — единый союз», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Помощник президента РФ отметил, что обширную программу поддержки писательской и издательской деятельности ведет руководитель Приморского края Олег Кожемяко.

«Договорились, что партнером власти здесь станет единый писательский Союз Приморья», — добавил Мединский.

