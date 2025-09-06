Меликов считает посвященную ему песню провокацией

«Прислали “песню”, якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану — там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная. Провокации продолжаются. Они, как видите, бывают разные, в том числе такие глупые. Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра», — написал Меликов в своем telegram-канале.