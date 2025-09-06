Меликов считает посвященную ему песню провокацией

Ричмонд
Меликов назвал посвященную ему песню провокацией.

Сергей Меликов, возглавляющий Республику Дагестан, назвал глупой шуткой и провокацией песню, посвященную ему и восхвалающую его работу в должности главы региона. Композиция распространилась в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp*, после чего Меликов обратился к автору с призывом направить свою энергию в другое русло.

«Прислали “песню”, якобы посвященную мне. Оценивать ее с точки зрения творчества не стану — там и оценивать нечего. Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная. Провокации продолжаются. Они, как видите, бывают разные, в том числе такие глупые. Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра», — написал Меликов в своем telegram-канале.

Меликов также отметил, что категорически не приемлет проявлений подхалимства в любом виде. По его словам, подобные «знаки внимания» вызывают у него сильное раздражение. Он подчеркнул, что необходимо установить личность автора и предложить ему направить свои усилия на более достойные цели.

*принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская.