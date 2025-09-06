Стал известен победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Недавно стало известно, что актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Таким образом Борисов становится первым российским актером в истории, номинированным на «Оскар» и «Золотой глобус».