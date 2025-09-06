Стал известен победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» получил главный приз 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что победителей объявило международное жюри во главе с двукратным обладателем «Оскара» Александром Пэйном.
В основном конкурсе фестиваля участвовали 21 картина, передает агентство.
В США также прошла 67-я церемония вручения наград «Грэмми». Награду за «Лучший рэп-альбом» забрал «Alligator Bites Never Heal» авторства артиста Doechii. В номинации «Лучший вокальный поп-альбом» выиграла певица Сабрина Карпентер с «Short n» Sweet!".
Недавно стало известно, что актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Таким образом Борисов становится первым российским актером в истории, номинированным на «Оскар» и «Золотой глобус».