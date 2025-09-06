Проявление истинного уважения к духовной культуре. Караев о значении Дня белорусской письменности

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Литература и родной язык служат основой духовной культуры, неотъемлемой частью богатого историко-культурного наследия и традиций. На этом акцентировал внимание председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на торжественном открытии Дня белорусской письменности в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.
Приветствуя лидчан и гостей этого древнего города, глава региона отметил, что проведение республиканского праздника в Лиде дополняет богатую палитру памятных событий на гродненской земле.
«В этом году масштабно встретили 80-летие Великой Победы, прошли юбилейные торжества в православной среде, состоялось множество фестивалей. Сегодня свой 897-й день рождения отмечает город Гродно. Всенародный праздник проходит и в Лиде — древнем и вечно молодом городе, фактически музее под открытым небом, признанном культурном и просветительском центре», — сказал Юрий Караев, отметив также, что в 2020 году Лида была удостоена статуса культурной столицы Беларуси.
По словам председателя облисполкома, в Лиде, которая ярко и самобытно встречает гостей Дня белорусской письменности, все подчеркивает интеллектуальный и духовный потенциал белорусского народа, его любовь к родной земле и родному слову. Символично звучит слоган праздника, выбранный народным голосованием: Лидская земля греет и оберегает, словом белорусским встречает.
Юрий Караев выразил уверенность, что литература и родной язык служат основой духовной культуры, неотъемлемой частью богатого историко-культурного наследия и традиций. «В них — связующая нить поколений, истоки нашей национальной идентичности, — сказал он. — Образно и точно выразился наш Президент Александр Лукашенко, называя это драгоценными слагаемыми, позволяющими не затеряться среди множества наций и народностей, чувствовать себя единой самобытной нацией, ценить свою свободу и независимость».
Глава региона уверен, что сегодняшний праздник — проявление истинного уважения к отечественной литературе и искусству, напоминание о глубоких корнях белорусской истории, духовном наследии. «Мы веками отстаивали их. Это наша опора построения белорусской государственности, это невидимая сила, которая продвигает нас вперед, помогает сохранять традиции и созидать», — резюмировал он.
XXXII День белорусской письменности принимает город Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, куда магнитом притягивает как творческих людей, так и ценителей книги. В этом году праздник родной словесности посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году благоустройства и 500-летию со дня первой публикации книги «Апостол» Франциска Скорины. -0-
Фото Татьяны Матусевич.