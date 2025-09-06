Фильм «Голос Хинд Раджаб» стал лауреатом 82-го Венецианского кинофестиваля

Также на Венецианском кинофестивале Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу получил американский кинорежиссер и сценарист Бен Сэфди, представивший картину «Крушащая машина». В номинации «Лучший актер» жюри признало победителем Тони Сервилло, сыгравшего в фильме «Благодать», а лучшей актрисой была выбрана Синь Чжилэй, снявшаяся в кинокартине «Солнце восходит для всех нас».