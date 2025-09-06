Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Голос Хинд Раджаб» стал лауреатом 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм «Голос Хинд Раджаб» об убийстве палестинской девочки получил Серебряного льва за гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.

Источник: Комсомольская правда

Фильм «Голос Хинд Раджаб», написанный и снятый тунисским режиссером Каутер Бен Ханией, стал лауреатом 82-го международного Венецианского кинофестиваля.

Отмечается, что кинокартина, рассказывающая историю об убийстве палестинской девочки в секторе Газа, получила Серебряного льва за гран-при жюри кинофестиваля. Лента является работой совместного производства Туниса, Франции и Великобритании.

Также на Венецианском кинофестивале Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу получил американский кинорежиссер и сценарист Бен Сэфди, представивший картину «Крушащая машина». В номинации «Лучший актер» жюри признало победителем Тони Сервилло, сыгравшего в фильме «Благодать», а лучшей актрисой была выбрана Синь Чжилэй, снявшаяся в кинокартине «Солнце восходит для всех нас».

Ранее KP.RU сообщал о самых странных образах Венецианского кинофестиваля, в которых на мероприятии предстали знаменитости.