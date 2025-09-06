МВД России назвало доксинг одной из самых распространенных киберугроз в мире

Доксинг — незаконный сбор персональных данных для шантажа — является одной из самых распространенных киберугроз в мире. Об этом сообщили в МВД РФ.
Уточняется, что тысячи пользователей интернета ежедневно сталкиваются с этой проблемой. Доксинг особенно опасен, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся госструктуры или аффилированные с ними организации, отметили в ведомстве.
— В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными: от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки, — рассказали в ведомстве.
Роскомнадзор в августе ограничил возможность голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatApp*, объясняя это решение борьбой с мошенничеством и терроризмом. Как работает блокировка и как эти ограничения повлияют на россиян — в материале «Вечерней Москвы».
В Роскомнадзоре подчеркнули, что эти платформы используются для обмана и вымогательства денег у граждан, а также их вовлечения в участие в диверсиях и терактах. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали требования России принять меры противодействия.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.