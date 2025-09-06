Глава Дагестана отреагировал на восхваляющую его песню в соцсетях: вот что он сказал

Реакция главы Дагестана на посвященную ему песню оказалась резко отрицательной. Сергей Меликов охарактеризовал песню как неразумную шутку и провокацию, посоветовав автору найти своим талантам более достойное применение.
«Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра», — написал Меликов в Telegram-канале.
Меликов пояснил, что как мужчина, руководитель региона, военный и дагестанец — он не приемлет подобострастия и низкопоклонства. По его словам, такие «знаки внимания» ему крайне не по душе.
Кроме этого, глава республики заверил в поиске автора «творчества».
Напомним, что песня, воспевающая руководство Сергея Меликова в Дагестане, появилась в пятницу в местных чатах мессенджера WhatsApp*.
* — Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.