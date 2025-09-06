Ричмонд
Bloomberg: Европе придется потратить $1 трлн на замену военной мощи США

Bloomberg отмечает, что США поставляют НАТО большую часть разведывательных данных.

Источник: Комсомольская правда

Замена военного присутствия США в Европе обойдётся примерно в триллион долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).

По информации агентства, из за больших пробелов в обороне европейские лидеры всё ещё надеются, что президент США Дональд Трамп выполнит своё предложение и даст Украине «конкретные гарантии безопасности».

Bloomberg сообщает, что в Европе есть острый дефицит в космической разведке и наблюдении, а также в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне. В этих областях Великобритания и Франция, создавшие коалицию, надеются на помощь США.

«Замена обычных военных сил США, выделенных для этого региона, обойдётся Европе в один триллион долларов», — уточняется в тексте.

Агентство отмечает, что США поставляют НАТО большую часть разведывательных данных, в том числе спутниковую информацию. По докладу, замена именно этой части обороны стоила бы Европе около 4,8 миллиарда долларов.

Ранее издание Politico опубликовало аналогичное заявление. В нем отмечалось, что ЕС требуется триллион долларов и 25 лет для того, чтобы полностью заменить военную поддержку со стороны США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше