Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании

Украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 6 сентября, сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании, где будут производиться компоненты для ракет и БПЛА.

— Также мы создаем новые совместные предприятия по производству оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на ее территории. Это будет производство компонентов для украинских ракет и беспилотников, — рассказал он в вечернем обращении.

Глава Украины не уточнил, где конкретно откроют завод, передает РИА Новости.

ФСБ опубликовала карту регионов с радиусом возможного поражения украинским дальнобойным ракетным комплексом «Сапсан». В эту зону попали столичный регион, большая часть Центральной РФ и почти вся территория Белоруссии. Вооруженные силы России смогли остановить производство ракетного комплекса. Насколько был опасен «Сапсан» и как российские бойцы сорвали создание украинского оружия — в материале «Вечерней Москвы».

Для предотвращения ракетных ударов по РФ Министерство обороны России и ФСБ провели совместную уникальную операцию.

