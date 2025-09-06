Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стал «Отец, мать, сестра, брат»

Обращаясь к зрителям, режиссёр подчеркнул, что кино и искусство в целом не обязательно должны напрямую касаться политики, чтобы оставаться значимыми. По его словам, сочувствие и человеческая связь являются важнейшими шагами на пути к решению глобальных проблем, стоящих перед обществом.