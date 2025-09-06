Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стал «Отец, мать, сестра, брат»

Главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» за лучший фильм — получил американский режиссёр Джим Джармуш за картину «Отец, мать, сестра, брат». Фильм посвящён сложным отношениям родителей и их уже взрослых детей. В ленте сыграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.
Церемония награждения транслировалась на официальном YouTube-канале Венецианской биеннале. Поднявшись на сцену за наградой, Джармуш эмоционально отреагировал на победу.
Обращаясь к зрителям, режиссёр подчеркнул, что кино и искусство в целом не обязательно должны напрямую касаться политики, чтобы оставаться значимыми. По его словам, сочувствие и человеческая связь являются важнейшими шагами на пути к решению глобальных проблем, стоящих перед обществом.
Ранее режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме выразил мнение, что фильм Шона Бейкера «Анора» является слабым произведением.