Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода: где планируется выпуск дронов ВСУ

Зеленский объявил о планах строительства оружейного завода в Дании.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о запуске строительства нового оружейного завода в Дании. Об этом он заявил сегодня, 6 августа.

По его словам, на этом предприятии будут изготавливаться комплектующие для ракет и для беспилотных летательных аппаратов, то есть детали, которые затем пойдут на производство вооружений для Украины.

«Также создаем новые совместные (предприятия — ред.) производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов», — сказал Зеленский в своём вечернем обращении.

При этом бывший комик не стал называть точное местоположение будущего завода — ни город, ни регион в Дании не были уточнены в заявлении.

Напомним, недавно Зеленский в очередной раз попросил у США и ЕС гарантий безопасности для Украины.