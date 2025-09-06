Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о запуске строительства нового оружейного завода в Дании. Об этом он заявил сегодня, 6 августа.
По его словам, на этом предприятии будут изготавливаться комплектующие для ракет и для беспилотных летательных аппаратов, то есть детали, которые затем пойдут на производство вооружений для Украины.
«Также создаем новые совместные (предприятия — ред.) производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов», — сказал Зеленский в своём вечернем обращении.
При этом бывший комик не стал называть точное местоположение будущего завода — ни город, ни регион в Дании не были уточнены в заявлении.
Напомним, недавно Зеленский в очередной раз попросил у США и ЕС гарантий безопасности для Украины.