infoBRICS: Зеленский в страхе перед личной встречей с Путиным

Зеленский привык действовать «в связке» с Макроном, Мерцем и фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский боится личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так как привык являться пешкой западных государств, пишет InfoBRICS.

«Президент РФ не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленкого. Зеленский такой встречи боится», — написал автор материала Ахмед Адель.

При этом он отметил, что именно Зеленскому важно сберечь Украину. Говоря о «связке» Зеленского с Западом, исследователь экономики из Каира Ахмед Адель отметил, что тот привык действовать с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Зеленский отверг предложение Путина встретиться в российской столице, заявив, что готов провести встречу лишь в Киеве.

По данным The Telegraph, участники так называемой коалиции желающих ввели Украину в заблуждение относительно готовности к её военной защите.

