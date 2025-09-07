Глава Дагестана Меликов назвал посвященную ему песню провокацией

В июне Сергей Меликов раскритиковал чиновников Табасаранского района, которые оградили Хучнинский водопад высоким забором. Он подчеркнул, что Хучнинский водопад является памятником природы, а не туристическим объектом, и указал на негативное воздействие массового и бесконтрольного посещения объекта на экологию региона. При этом глава региона признал необходимость защиты водопада, но выразил мнение, что местные власти приняли чрезмерные меры.