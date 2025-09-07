Глава Дагестана Меликов назвал посвященную ему песню провокацией

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал посвященную ему песню, назвав ее несмешной шуткой.
— Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором есть масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это смахивает на провокацию, — написал он в Telegram-канале.
Меликов также заявил, что не приемлет подхалимства в любом виде, поэтому такие «знаки внимания» ему неприятны.
Песня распространилась в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp*. Глава республики, обратившись к ее автору, призвал его направить энергию в нужное русло.
В июне Сергей Меликов раскритиковал чиновников Табасаранского района, которые оградили Хучнинский водопад высоким забором. Он подчеркнул, что Хучнинский водопад является памятником природы, а не туристическим объектом, и указал на негативное воздействие массового и бесконтрольного посещения объекта на экологию региона. При этом глава региона признал необходимость защиты водопада, но выразил мнение, что местные власти приняли чрезмерные меры.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.