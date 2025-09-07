Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Тита Листопадника 7 сентября, когда говорят «Тит последний гриб растит»

Что можно и нельзя делать на Тита Грибника 7 сентября, завершающий грибной сезон.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 сентября вспоминает святых Варфоломея и Тита. В народе принято праздновать день Тита Грибника, или день Тита Листопадника. Как правило, в указанный день говорили так: «Тит последний гриб растит». Считается, что с 7 сентября завершается грибной сезон.

Что нельзя делать 7 сентября.

Нельзя в лесу давить несъедобные грибы, так как это может обернуться тем, что человек заблудиться. Не рекомендуется брать в лес детей. Считалось, что 7 сентября их может украсть Леший. А еще под запретом стройка. Предки верили, что постройка окажется недолговечной.

Что можно делать 7 сентября.

По традиции, в названный день было принято ходить в лес, чтобы собрать последний урожай грибов. А еще 7 сентября занимались заготовкой грибов на зиму.

Согласно приметам, если с деревьев опало большое количество листьев, то зима окажется ранней и холодной. Птицы, садящиеся на крыши, указывают на дождливую осень.

