Что можно и нельзя делать в день Тита Листопадника 7 сентября, когда говорят «Тит последний гриб растит»

Нельзя в лесу давить несъедобные грибы, так как это может обернуться тем, что человек заблудиться. Не рекомендуется брать в лес детей. Считалось, что 7 сентября их может украсть Леший. А еще под запретом стройка. Предки верили, что постройка окажется недолговечной.