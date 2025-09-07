Боуз: Зеленский ведет себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве

Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в украинской столице, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Кроме того, Боуз не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».
«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — написал он.
Комментарий опубликован в соцсети X*.
Напомним, президент РФ не раз заявлял, что он готов встретиться с Зеленским. В частности, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин снова пригласил Зеленского в РФ, отметив, что Москва обеспечит все условия для работы, а также безопасность.
Ранее сообщалось, что Зеленский отверг предложение президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться в российской столице, заявив, что готов провести встречу лишь на Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.