Боуз: Зеленский ведет себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве

Боуз не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский ведёт себя глупо, предлагая президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в украинской столице, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Кроме того, Боуз не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — написал он.

Комментарий опубликован в соцсети X*.

Напомним, президент РФ не раз заявлял, что он готов встретиться с Зеленским. В частности, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин снова пригласил Зеленского в РФ, отметив, что Москва обеспечит все условия для работы, а также безопасность.

Ранее сообщалось, что Зеленский отверг предложение президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться в российской столице, заявив, что готов провести встречу лишь на Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.