В Новосибирске рассказали, почему мобилизованные на СВО не вернутся домой в 2025 году

В интервью Сиб.фм Чугай отметил, что основной причиной является напряженная геополитическая обстановка. Украинский конфликт, по его мнению, приобретает затяжной характер, а поддержка Киева со стороны Запада лишь обостряет ситуацию. Санкции против России сохраняются, а воинственная риторика сторон не способствует дипломатическому решению, поэтому ослабление военного контингента в зоне СВО было бы недальновидным.