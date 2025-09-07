В Новосибирске рассказали, почему мобилизованные на СВО не вернутся домой в 2025 году

Это связано с нестабильной геополитической обстановкой.
Новосибирский военный аналитик Александр Чугай поделился своим видением ситуации, которое может разочаровать тех, кто ждет скорого возвращения мобилизованных из зоны спецоперации. Он считает, что шансы на демобилизацию в 2025 году, несмотря на оптимистичные прогнозы, практически отсутствуют.
В интервью Сиб.фм Чугай отметил, что основной причиной является напряженная геополитическая обстановка. Украинский конфликт, по его мнению, приобретает затяжной характер, а поддержка Киева со стороны Запада лишь обостряет ситуацию. Санкции против России сохраняются, а воинственная риторика сторон не способствует дипломатическому решению, поэтому ослабление военного контингента в зоне СВО было бы недальновидным.
Эксперт подчеркнул необходимость поддержания обороноспособности страны. Мобилизованные, получившие подготовку и боевой опыт, — это важный резерв на случай эскалации на других участках границы или появления новых угроз. Их демобилизация может ослабить оборону, что неприемлемо в текущей обстановке.
Важен и вопрос ротации личного состава и подготовки новых специалистов. Для полноценной замены мобилизованных контрактникам необходимо время на обучение и слаживание, заключил Чугай.