Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя свататься 10 сентября

Православная церковь 10 сентября чтит память преподобных Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. В народном календаре эта дата получила название Анна и Савва Скирдники.

Православная церковь 10 сентября чтит память преподобных Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. В народном календаре эта дата получила название Анна и Савва Скирдники.

В старину в этот день было принято завершать последнюю жатву хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника. Главное для крестьян осенью — убрать хлеб до наступления ненастья и холодов.

В этот день было принято славить урожай, устраивая веселые ярмарки и праздники. Однако в эту дату нельзя свататься. На Руси бытовала примета: если жених 10 сентября придет в гости к родителям невесты, то это навлечет беду.

Приметы погоды.

Если березы желтеют с верхушки — весна будет ранней, снизу — поздней.

Погода сухая — холода наступят нескоро.

Журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетали — зима будет теплой и поздней.

Листья на березе пожелтели — в лесу много опят будет.

Именины отмечают: Федор, Сусанна, Анна, Анатолий, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Иосиф, Денис, Ефим, Иван, Захар, Игнатий, Илларион, Лукьян, Леонтий, Моисей, Макар, Павел, Сергей, Степан.