День рассказывания историй о летних путешествиях и День любителей пива: какие праздники отмечают в России и мире 7 сентября

К 7 сентября многие люди возвращаются из летних отпусков и делятся своими историями о том, где они побывали во время отдыха. Поэтому в эту дату решили учредить праздник День рассказывания историй о летних путешествиях. Если вы побывали летом в другом городе или даже стране, то стоит рассказать о своем путешествии друзьям, родственникам и коллегам.