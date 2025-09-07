Ричмонд
Арагчи: Иран и США продолжают переговоры по ядерному досье через посредников

Арагчи заявил, что необходимо соблюдать права и уважать интересы Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться посланиями через посредников по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Мы продолжаем диалог с США через посредников. Когда американцы будут готовы к переговорам на основе взаимного уважения, мы тоже будем готовы. Важно защищать наши права и учитывать наши интересы», — передает его слова агентство Tasnim.

Арагчи подчеркнул, что это не значит возвращение к старым условиям: потребуется согласовать новые рамки с учётом текущей ситуации.

Он также сообщил, что продолжаются контакты с европейскими странами по их инициативе по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

По словам министра, Великобритания, Германия и Франция допустили серьёзную ошибку, обратившись к механизму snapback, что усложнило переговорный процесс. Переговоры продолжаются, и Арагчи выразил надежду на достижение взаимопонимания.

Напомним, недавно стало известно, что администрация США ведет переговоры о предоставлении Ирану доступа к средствам в размере 20−30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы.

