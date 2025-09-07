«В ней есть жизненная правда». Обладатель Национальной литературной премии о своей книге

7 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Обладатель Национальной литературной премии за лучшее произведение для детей и подростков Николай Чернявский рассказал журналистам, чем примечательна его книга, передает корреспондент БЕЛТА.
Николай Чернявский рассказал, что подавал на конкурс две книги сказок: «Ноткі-ляноткі» и «Здарэнне ў цырку». Издательство «Мастацкая літаратура» отправило еще одну книгу — «Акадэмія… на колах» — без его ведома.
«Позже я подумал, что их выбор все-таки был правильным. Сказки есть сказки, а в этой книге — жизненная правда», — сказал писатель.
«Акадэмія… на колах» — это небольшая повесть, которая рассказывает о профессии агронома. Главный герой знакомится с профессией агронома благодаря отцу, который на автомобиле «Нива» показывает ему много интересного и открывает новый мир.
«Я решил показать профессию человека, то, чем он занимается. Пришлось брать в руки справочник. Теперь я сам могу быть агрономом, потому что узнал столько интересного», — признался писатель.
Лауреатов Национальной литературной премии 2025 года назвали 6 сентября в Лиде в ходе Дня белорусской письменности. -0-