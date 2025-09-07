Ричмонд
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден равноапостольной княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 6 сентября, вручил главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 6 сентября, вручил главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

После литургии в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, в Успенском соборе Московского Кремля она была награждена за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

— Эту матушку очень многие знают. Она борется и за Родину, и за Церковь, — заявил патриарх, вручая награду.

Также он подчеркнул, что работа Симоньян на ее посту является ярким примером высочайшего профессионализма, верности призванию, принципиального и ответственного отношения к делу, передает РИА Новости.

В августе Маргарита Симоньян в личном блоге прокомментировала слухи, которые распространяются о ее семье и супруге, режиссере Тигране Кеосаяне.

Подписчица написала ей о том, что в Сети распространяются слухи о здоровье Кеосаяна, который находится в коме с зимы 2024 года. По словам комментатора, мужа журналистки «хоронили сто раз и больше». Помимо этого, комментаторы задели и саму Симоньян: они обвинили ее в том, что она якобы заочно развелась с супругом и вышла замуж за другого мужчину.

