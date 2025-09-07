Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден равноапостольной княгини Ольги

Подписчица написала ей о том, что в Сети распространяются слухи о здоровье Кеосаяна, который находится в коме с зимы 2024 года. По словам комментатора, мужа журналистки «хоронили сто раз и больше». Помимо этого, комментаторы задели и саму Симоньян: они обвинили ее в том, что она якобы заочно развелась с супругом и вышла замуж за другого мужчину.