На Земле началась магнитная буря: на что повлияет космическая погода

Возмущение геомагнитного поля зафиксировано на Земле 6 сентября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По данным ИПГ, индекс возмущённости достиг уровня G1 по пятибалльной шкале, где G5 соответствует «экстремально сильным» возмущениям, а G1 — «слабым».
Уточняется, что это событие не представляет серьезной угрозы. Космические аппараты и энергетические системы не пострадают. Зато в ближайшие часы, особенно в северо-западных регионах России (Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Мурманске и Архангельске), можно будет увидеть северное сияние.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно земной физики СО РАН отметили, что событие развивалось на фоне повышенной геомагнитной активности.
Сообщается, что фон магнитного поля останется повышенным сегодня и завтра. При этом возможны локальные усиления в виде бурь уровня G1-G2, а к утру понедельника, по оценкам институтов, магнитосфера вернётся в спокойное состояние.
Напомним, во вторник, 2 сентября, произошла магнитная буря, которая развивалась по мягкому сценарию. Специалисты ИКИ РАН объяснили, почему эти геомагнитные возмущения получили такое обозначение.