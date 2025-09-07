Ричмонд
В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

В окрестностях Варшавы ранены двое гражданских лиц в результате взрыва на военном полигоне.

Источник: Комсомольская правда

По данным Военной жандармерии, в результате инцидента на военном полигоне вблизи Варшавы получили ранения двое гражданских лиц.

«Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица», — следует из сообщения.

Теперь специалистам предстоит установить, кто и каким образом изготовил взрывное устройство, а также восстановить все детали случившегося ЧП.

Ранее KP.RU сообщал, что здание предприятия по изготовлению топливных гранул в Соединенных Штатах было полностью разрушено в результате мощного взрыва.

Кроме этого, накануне взрыв прогремел на американском заводе Smitty’s Supply в штате Луизиана. Предприятие специализируется на производстве масел и смазок.