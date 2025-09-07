Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда ввели ограничения для воздушных судов

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет гражданские суда.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко сегодня, 7 сентября.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram канале.

Кореняко уточнил, что эти меры приняты в интересах обеспечения безопасности полётов.

Ранее ограничения в аэропорту Волгограда были введены 1 сентября.

Недавно в аэропорту Сочи произошли задержки восьми рейсов, как на вылет, так и на прилет. Время ожидания для пассажиров превысило два часа. Неполадки возникли у авиакомпаний, однако аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме.

Также известно, что из-за замены самолета на рейсе «Уральских авиалиний» пассажирам не хватило мест.