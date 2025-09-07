В аэропорту Волгограда ввели ограничения для воздушных судов

Недавно в аэропорту Сочи произошли задержки восьми рейсов, как на вылет, так и на прилет. Время ожидания для пассажиров превысило два часа. Неполадки возникли у авиакомпаний, однако аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме.