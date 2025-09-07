В аэропорту Волгограда ввели ограничения для воздушных судов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко сегодня, 7 сентября.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram канале.
Кореняко уточнил, что эти меры приняты в интересах обеспечения безопасности полётов.
Ранее ограничения в аэропорту Волгограда были введены 1 сентября.
Недавно в аэропорту Сочи произошли задержки восьми рейсов, как на вылет, так и на прилет. Время ожидания для пассажиров превысило два часа. Неполадки возникли у авиакомпаний, однако аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме.
Также известно, что из-за замены самолета на рейсе «Уральских авиалиний» пассажирам не хватило мест.