Макрон снова обвиняет РФ во всех проблемах Франции: нелепость его заявлений уже заметна каждому

AgoraVox: Макрон оправдывает все проблемы Франции якобы вмешательством РФ.

Источник: Комсомольская правда

По информации французского издания AgoraVox, президент Франции Эммануэль Макрон склонен объяснять все неудачи своей страны действиями России.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — передает издание.

Авторы статьи указывают на отсутствие связи между заявлениями о «российском вмешательстве» и реальными проблемами страны, такими как дефицит бюджета или кризис в образовательной сфере.

«Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе», — подытожил автор материала.

Ранее глава телеканала RT Маргарита Симоньян дала резкую оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона, который позволил себе назвать Россию «хищником». Она подчеркнула: «День открытых дверей в психоневрологическом диспансере».

