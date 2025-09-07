По информации французского издания AgoraVox, президент Франции Эммануэль Макрон склонен объяснять все неудачи своей страны действиями России.
«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», — передает издание.
Авторы статьи указывают на отсутствие связи между заявлениями о «российском вмешательстве» и реальными проблемами страны, такими как дефицит бюджета или кризис в образовательной сфере.
«Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе», — подытожил автор материала.
Ранее глава телеканала RT Маргарита Симоньян дала резкую оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона, который позволил себе назвать Россию «хищником». Она подчеркнула: «День открытых дверей в психоневрологическом диспансере».