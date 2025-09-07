«Обернется вредом для всех»: на Западе предупредили о катастрофе из-за планов по Украине

Попытки некоторых европейских стран направить на Украину военные контингенты могут обернуться вредом как для самого Киева, так и для всей Европы. Такой вывод делают авторы аналитики в немецком издании Die Zeit.
Издание считает, что заявления Парижа о готовности к миротворческой миссии служат прежде всего демонстрацией перед США и способны принести больше вреда, чем пользы.
Уточняется, что европейские руководители хотят показать администрации Дональда Трампа, что не собираются полностью перекладывать оборонные обязанности на Вашингтон. В то же время, полагают авторы, американская сторона не прочь, чтобы именно европейцы взяли на себя часть миссии по поддержке Украины.
«Но такое красноречивое выступление, как в Париже, где Макрон и фон дер Ляйен делают вид, что Европа готова к миротворческой миссии на Украине, скорее всего, только навредит», — отмечает Die Zeit.
Ранее в Германии призвали прислушаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу отправки войск на Украину.