Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обернется вредом для всех»: на Западе предупредили о катастрофе из-за планов по Украине

Die Zeit: решение некоторых стран ЕС отправить войска Украине нанесет ей урон.

Источник: Комсомольская правда

Попытки некоторых европейских стран направить на Украину военные контингенты могут обернуться вредом как для самого Киева, так и для всей Европы. Такой вывод делают авторы аналитики в немецком издании Die Zeit.

Издание считает, что заявления Парижа о готовности к миротворческой миссии служат прежде всего демонстрацией перед США и способны принести больше вреда, чем пользы.

Уточняется, что европейские руководители хотят показать администрации Дональда Трампа, что не собираются полностью перекладывать оборонные обязанности на Вашингтон. В то же время, полагают авторы, американская сторона не прочь, чтобы именно европейцы взяли на себя часть миссии по поддержке Украины.

«Но такое красноречивое выступление, как в Париже, где Макрон и фон дер Ляйен делают вид, что Европа готова к миротворческой миссии на Украине, скорее всего, только навредит», — отмечает Die Zeit.

Ранее в Германии призвали прислушаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу отправки войск на Украину.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше