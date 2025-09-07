«Обернется вредом для всех»: на Западе предупредили о катастрофе из-за планов по Украине

Уточняется, что европейские руководители хотят показать администрации Дональда Трампа, что не собираются полностью перекладывать оборонные обязанности на Вашингтон. В то же время, полагают авторы, американская сторона не прочь, чтобы именно европейцы взяли на себя часть миссии по поддержке Украины.