Зеленский заявил о строительстве оружейного завода в Дании

Зеленский рассказал о старте строительства оружейного завода на территории Дании, где будут делать компоненты для ракет, а также беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.
«Создаём новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов», — цитирует агентство его высказывание.
При этом Зеленский не озвучил, где именно будет находиться предприятие.
Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд заявил, что украинская сторона ведёт переговоры о производстве оружия в стране.
Также стало известно, что Киев намерен открыть в государствах ЕС линии производства вооружения.