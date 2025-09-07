Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Повреждение ряда международных подводных кабелей в Красном море может привести к сбоям в работе облачного сервиса Microsoft Azure у его пользователей.
«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — следует из заявления Microsoft.
При этом компания сообщила, что ремонтные работы на поврежденных линиях связи займут определенное время. Причина инцидента не раскрывается.
По информации агентства Bloomberg, Красное море играет ключевую роль в телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивая соединение между Европой, Африкой и Азией.
Ранее компания HGC Global Communications Limited сообщала об обрезании части кабелей в Красном море между Европой, Азией и Африкой.