«Впервые за 100 лет»: Климатолог заявил об аномалиях сентября в Новосибирске

Климатолог Алексей Непомнящих, опираясь на данные многолетних исследований и новейшие модели климатического прогнозирования, представил детальный анализ грядущих изменений. Ключевым фактором, провоцирующим аномалии, эксперт назвал усиление так называемого Сибирского антициклона, который обычно формируется в зимний период, но в 2025 году окажет влияние и на осенний сезон. Об этом пишет Сиб.фм.