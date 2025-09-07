Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впервые за 100 лет»: Климатолог заявил об аномалиях сентября в Новосибирске

Первый месяц осени станет месяцем беспрецедентных погодных аномалий, подобных которым не наблюдалось более ста лет.

Первый месяц осени станет месяцем беспрецедентных погодных аномалий, подобных которым не наблюдалось более ста лет.

Климатолог Алексей Непомнящих, опираясь на данные многолетних исследований и новейшие модели климатического прогнозирования, представил детальный анализ грядущих изменений. Ключевым фактором, провоцирующим аномалии, эксперт назвал усиление так называемого Сибирского антициклона, который обычно формируется в зимний период, но в 2025 году окажет влияние и на осенний сезон. Об этом пишет Сиб.фм.

В результате этого, по прогнозам Непомнящих, во вторую декаду сентября ожидается резкое понижение температуры, с ночными заморозками до −3 градусов Цельсия.

«Это приведет к опадению листвы и, возможно, гибели урожая поздних культур. Однако, после кратковременного похолодания, последует волна тепла, что создаст резкий контраст и дестабилизирует экологическую обстановку», — говорит он.

Особое внимание Непомнящих уделил прогнозируемым обильным осадкам. По его словам, в сентябре 2025 года ожидается выпадение осадков, превышающее средние многолетние значения в два-три раза. Частые ливни и грозы приведут к подъему уровня воды в реке Обь и других водоемах, что может спровоцировать подтопления в прибрежных районах.

Кроме того, климатолог предупредил о высокой вероятности сильных ветров и штормов, вызванных столкновением холодных и теплых воздушных масс. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, что чревато обрывом линий электропередач, падением деревьев и повреждением зданий.