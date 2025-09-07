Гарантирован взрыв мозга: 5 триллеров, где финал вас просто шокирует

Рейчел Уотсон, потерявшая и работу, и брак, пытается справиться с пустотой при помощи алкоголя и бесконечных поездок в электричке. Каждый день из окна вагона она видит привычный пейзаж: дом бывшего мужа Тома, его новой жены Анны и соседей — Скотта и Меган Хипвелл, чью жизнь воображает идеальной. Но однажды эта иллюзия рушится: Рейчел замечает, что у Меган есть тайный любовник. Не выдержав, героиня решает вмешаться и, сойдя на нужной станции, высказать всё, что думает. Утро оборачивается кошмаром — Рейчел приходит в себя в крови, ничего не помня, а вскоре узнаёт, что Меган исчезла и найдена мёртвой.