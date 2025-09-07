Натуральная красота с подвохом: Life.ru узнал, чем опасна домашняя косметика из растений

Ильина добавила, что наиболее безопасным средством остаётся крапивный настой, который традиционно использовали как ополаскиватель после мытья головы. Тем не менее эксперт предостерегла: не всё, что сделано своими руками, одинаково полезно, и перед использованием домашних рецептов лучше проконсультироваться со специалистом.