Жителей Петербурга предупредили о скоплении загрязняющих веществ в атмосфере

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение суток 7 и 8 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Они могут способствовать незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным Гидрометцентра России, в Санкт-Петербурге за последние 48 часов скорость ветра не превышала 2 м/сек, а в отдельные часы опускалась до 0 м/сек.