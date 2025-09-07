Ричмонд
Традиционную «домашку» могут отменить: вот что предложили в Госдуме

В Госдуме хотят отменить классический формат домашних заданий.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от партии «Новые люди» готовят законопроект, который может упразднить традиционную систему домашних заданий в школах. О своем намерении внести в Думу документ они уведомили через вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, пишут «Известия».

«Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты. Но самое лучшее — школы полного дня, когда дети после уроков в группах и в творческом формате повторяют изученное и реализуют проекты», — пояснил Даванков.

По его мнению, нынешняя организация домашних заданий является имитацией, а не полноценным элементом обучения.

Ранее KP.RU писал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выдвинул предложение отменить домашнее задание в школах.

