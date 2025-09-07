Возраст молодежи в России может быть повышен, считает эксперт

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до — реж.) 40−45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России.