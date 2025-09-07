Возраст молодежи в России может быть повышен, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40−45 лет, выразил мнение в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до — реж.) 40−45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России.
Председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» также отметил, что все те меры поддержки, которые распространяются на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших граждан.
«Мне кажется, это в интересах нашей страны», — заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ.
