В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 00:30 по московскому времени.
По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
Ранее расчёты ПВО уничтожили 31 вражеский дрон над четырьмя регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.
