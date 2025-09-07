Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов

В волгоградском аэропорту ночью 7 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 00:30 по московскому времени.

По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Ранее расчёты ПВО уничтожили 31 вражеский дрон над четырьмя регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше