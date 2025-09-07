В РФ разработают стандарты русской кухни

Член рабочей группы Минпромторга Максим Марусенков Михаил Гончаров перечислили некоторые блюда, которые войдут в список. По их словам, в стандарт включат: щи, рассольник, сковородную солянку, фаршированных гуся и утку, уху, борщ, блины, пироги, визигу (продукт из спинной хорды осетровых рыб), курник и говяжий рубец. По словам Гончарова, общее количество блюд может достичь почти 300. В Минпромторге говорят о «не менее 250» наименованиях. В качестве пилотного проекта предложено провести фестиваль ко Дню народного единства 4 ноября, где представят около 30−40 блюд из будущего стандарта русской кухни. В июне в Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни.