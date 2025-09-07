В РФ разработают стандарты русской кухни

Специальная рабочая группа при Министерстве промышленности и торговли РФ разработает перечень из более чем 200 блюд для включения в стандарт русской кухни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рабочей группы.
В список войдут такие блюда, как уха и блины. Как пояснили в Минпромторге, создание стандарта необходимо для популяризации русской кухни, поскольку более 99% предприятий общественного питания предлагают кухни других стран (например, «европейскую») или смешанное меню. В ведомстве считают, что «критически низкое» распространение русской кухни в стране свидетельствует о «ненавязчивом внедрении ценностей и идентичности других государств через национальную кухню».
Первый этап работ по созданию стандарта национальной кухни будет представлен 1 октября, сообщили в Роскачестве. Также будут подготовлены методические рекомендации. В настоящее время эксперты обсуждают, в частности, вопросы корректного наименования блюд: например, «холодец» или «студень», «квашеная» или «ферментированная» капуста.
Член рабочей группы Минпромторга Максим Марусенков Михаил Гончаров перечислили некоторые блюда, которые войдут в список. По их словам, в стандарт включат: щи, рассольник, сковородную солянку, фаршированных гуся и утку, уху, борщ, блины, пироги, визигу (продукт из спинной хорды осетровых рыб), курник и говяжий рубец. По словам Гончарова, общее количество блюд может достичь почти 300. В Минпромторге говорят о «не менее 250» наименованиях. В качестве пилотного проекта предложено провести фестиваль ко Дню народного единства 4 ноября, где представят около 30−40 блюд из будущего стандарта русской кухни. В июне в Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни.
Читайте материал по теме: Алиханов рассказал, какие российские товары востребованы за рубежом.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.