В России можно будет наблюдать за полным затмением Луны: когда оно случится

В воскресенье вечером, 7 августа, жители России смогут наблюдать полное лунное затмение, оно продлится почти полтора часа. Об этом сообщили в пресс службе Московского планетария.
Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, смотреть его можно невооружённым глазом, ранее уточнили в «Роскосмосе». Полная фаза тени продлится 1 час 22 минуты и завершится в 21:53 по Москве.
По данным планетария, затмение будет видно на территории России, а также в Азии, Европе, Африке, Антарктиде, в акватории Индийского океана и Океании.
«В Москве затмение будет видно над юго восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что затмение не будет заметно только в восточной части Чукотского полуострова, где в это время наступит утро 8 сентября.
Ранее астроном Фаина Рублева объяснила суть «кровавого» затмения Луны 7 сентября.