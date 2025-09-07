Российский боец ММА Фахретдинов одержал шестую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал досрочную победу над шведским спортсменом Андреасом Густафссоном на турнире UFC в Париже.
Поединок завершился уже на первой минуте первого раунда техническим нокаутом в пользу российского полусредневеса.
Фахретдинов сохранил непобежденную серию в UFC: теперь на его счету шесть побед и одна ничья в рамках промоушена (общий рекорд — 24−1−1). Для шведского бойца это поражение стало третьим при 12 победах в профессиональной карьере.
Ранее ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с обращением к своим соотечественникам в рамках предвыборной кампании и призвал выдвинуть его в качестве кандидата на пост президента страны.
