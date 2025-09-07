Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия выдворила более 100 россиян: в чем причина

Финляндия депортировала более сотни граждан РФ.

Источник: Комсомольская правда

Финская полиция депортировала 104 россиян в первые девять месяцев 2025 года после отказа им в предоставлении статуса беженца. Об этом сообщают финские и немецкие СМИ.

Как сообщили сами просители убежища, примерно 90% из них получили отказы. 18 человек, не пожелавшие уехать добровольно, были выдворены из страны под охраной.

Для выдворения использовались маршруты через Турцию или эстонский пункт пропуска Нарва, так как прямые сухопутные переходы между Финляндией и Россией остаются закрытыми. Все расходы на завершающий этап пути до России депортированные лица оплачивали самостоятельно.

Как поясняет финская Migri, все решения принимаются персонально, с изучением конкретной ситуации каждого заявителя.

Ранее из ОАЭ в Россию депортировали двоих граждан по обвинению в мошенничестве.