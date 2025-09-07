Финляндия выдворила более 100 россиян: в чем причина

Для выдворения использовались маршруты через Турцию или эстонский пункт пропуска Нарва, так как прямые сухопутные переходы между Финляндией и Россией остаются закрытыми. Все расходы на завершающий этап пути до России депортированные лица оплачивали самостоятельно.