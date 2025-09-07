В Новосибирске вырастет штраф для родителей-нарушителей

Максимальная сумма взыскания составляет 2000 рублей вместо прежних 500 рублей.
В России ужесточили наказание за несоблюдение или плохое выполнение родительских обязанностей. Евгений Машаров, представитель Общественной палаты РФ, сообщил, что максимальная сумма штрафа теперь составляет 2000 рублей, в то время как раньше она не превышала 500 рублей.
«Ранее за уклонение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей полагалось предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Теперь же штраф может составить от 500 до 2000 рублей», — заявил Машаров в интервью РИА Новости.
Представитель агентства подчеркнул, что размеры штрафов оставались неизменными с 2007 года и в значительной мере потеряли свою актуальность. Особое внимание он уделил тому, что закон распространяется на всех родителей, включая тех, кто проживает раздельно, но участвует в воспитании детей.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних на местах, а в определенных ситуациях — районными судами. Родители вправе оспорить обвинения, предоставив доказательства надлежащего исполнения своих обязанностей или указав на процессуальные нарушения при рассмотрении дела.