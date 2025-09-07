Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на химический запах в воздухе

Жители четырех районов Петербурга в субботу, 6 сентября, пожаловались на сильный химический запах в воздухе. О причинах этого явления узнали «Известия».

Жители четырех районов Петербурга в субботу, 6 сентября, пожаловались на сильный химический запах в воздухе. О причинах этого явления узнали «Известия».

— Из-за того что ветра нет, на улице скапливаются продукты жизнедеятельности города. Превышений загрязнения по замерам пока нет, — сообщили в диспетчерской мобильной экологической службе Санкт-Петербурга.

Уточняется, что запах, похожий на хлорку, почуяли жители Приморского, Центрального, Невского и Колпинского районов города.

Специалисты отметили, что запах может сохраняться в Петербурге до двух дней, сказано в статье.

Клещи в лесах Подмосковья сохранят активность даже после окончания летнего сезона и будут представлять опасность вплоть до ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина, в зоне риска остаются леса, поля, парки и сады, где клещи могут переносить опасные заболевания, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Он рассказал, что насекомые предпочитают влажные и тенистые участки.