Жители Санкт-Петербурга пожаловались на химический запах в воздухе

Жители четырех районов Петербурга в субботу, 6 сентября, пожаловались на сильный химический запах в воздухе. О причинах этого явления узнали «Известия».
— Из-за того что ветра нет, на улице скапливаются продукты жизнедеятельности города. Превышений загрязнения по замерам пока нет, — сообщили в диспетчерской мобильной экологической службе Санкт-Петербурга.
Уточняется, что запах, похожий на хлорку, почуяли жители Приморского, Центрального, Невского и Колпинского районов города.
Специалисты отметили, что запах может сохраняться в Петербурге до двух дней, сказано в статье.
Клещи в лесах Подмосковья сохранят активность даже после окончания летнего сезона и будут представлять опасность вплоть до ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
По словам министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина, в зоне риска остаются леса, поля, парки и сады, где клещи могут переносить опасные заболевания, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Он рассказал, что насекомые предпочитают влажные и тенистые участки.