Жители Санкт-Петербурга пожаловались на химический запах в воздухе

По словам министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина, в зоне риска остаются леса, поля, парки и сады, где клещи могут переносить опасные заболевания, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Он рассказал, что насекомые предпочитают влажные и тенистые участки.