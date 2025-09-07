В небо поднимается столб дыма, жителей просят не открывать окна: в США горит химический завод

На территории химического предприятия в городе Ньюбург — штат Индиана, США — произошел масштабный взрыв, из-за которого начался пожар. Местные власти рекомендуют населению оставаться в укрытиях и обеспечить герметизацию помещений.
Очевидцы пишут о сильном хлопке с последующим появлением густого дыма. Власти пока не вводят режим эвакуации, но рекомендуют закрыть окна и прекратить подачу воздуха через вентиляцию.
Также уточняется, что на месте инцидента проводят работы сотрудники службы по ликвидации последствий химического заражения и пожарные подразделения.
Ранее KP.RU информировал, что взрыв произошел на военном полигоне вблизи Варшавы. Так, в результате ЧП ранения получили двое гражданских лиц. Специалисты устанавливают личность подозреваемого и причины произошедшего.