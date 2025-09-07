Ирландский корреспондент Чей Боуз прокомментировал отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.
«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — написал журналист.
Напомним, накануне бывший комик отклонил предложение президента России встретиться в Москве и пригласил его в Киев, заявив, что якобы не может приехать.
Ранее Путин допустил возможность диалога с Зеленским. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что приглашение украинского лидера к разговору не означает капитуляцию, а направлено на поиск путей разрешения конфликта.