На Западе поставили диагноз Зеленскому после его ответа на предложение Путина: подробности

Журналист Боуз усомнился в адекватности Зеленского после предложения Путину.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский корреспондент Чей Боуз прокомментировал отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — написал журналист.

Напомним, накануне бывший комик отклонил предложение президента России встретиться в Москве и пригласил его в Киев, заявив, что якобы не может приехать.

Ранее Путин допустил возможность диалога с Зеленским. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что приглашение украинского лидера к разговору не означает капитуляцию, а направлено на поиск путей разрешения конфликта.

