Эксперт назвал количество живущих в России амурских тигров

«К сожалению, последние три года были очень сложными для популяции тигров. Был более высокий процент гибели тигрят, что связано с отсутствием кабана сложными зимами. В эту зиму был повышен процент гибели тигров, связанный с разжиганием ненависти к ним. И есть даже больше процента изъятых из природы раненых и покалеченных тигров», — сказал Арамилев.
По его словам, если раньше изъятые из природы тигры в 90% случаев возвращались обратно в дикую природу, то за эту зиму в дикую природу вернулось не более 10% — другие тигры либо погибли, либо переехали в систему зоопарков. Это как раз последствия придуманной истерии в отношении тигров, добавил Арамилев.
«Все вот эти события привели к тому, что, по данным мониторинга — это данные с фотоловушек, с локального учета по следам, — численность стабильна. Она где-то колеблется на отметке 750. Может быть, на 20 меньше или на 20 больше. Примерно так она стабилизировалась и, наверное, в ближайшие два года будет находиться на стабильном уровне», — сказал Арамилев.
Он отметил, что есть радостная тенденция к восстановлению численности кабана, которая была подорвана африканской чумой свиней. Она вернулась к минимальной численности на отдельных территориях, где-то ее превысила.
«В эту зиму ожидается локальный урожай кедрового ореха, поэтому надеемся, что природа свои потери возместит, и локальная численность тигра будет где-то увеличиваться, где-то уменьшаться, потому что все-таки тигр адаптируется под условия внешнего мира», — добавил соебседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
