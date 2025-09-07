Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал количество живущих в России амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Численность краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, сейчас составляет около 750 особей, в ближайшие два года она будет находиться на стабильном уровне, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Источник: РИА Новости

«К сожалению, последние три года были очень сложными для популяции тигров. Был более высокий процент гибели тигрят, что связано с отсутствием кабана сложными зимами. В эту зиму был повышен процент гибели тигров, связанный с разжиганием ненависти к ним. И есть даже больше процента изъятых из природы раненых и покалеченных тигров», — сказал Арамилев.

По его словам, если раньше изъятые из природы тигры в 90% случаев возвращались обратно в дикую природу, то за эту зиму в дикую природу вернулось не более 10% — другие тигры либо погибли, либо переехали в систему зоопарков. Это как раз последствия придуманной истерии в отношении тигров, добавил Арамилев.

«Все вот эти события привели к тому, что, по данным мониторинга — это данные с фотоловушек, с локального учета по следам, — численность стабильна. Она где-то колеблется на отметке 750. Может быть, на 20 меньше или на 20 больше. Примерно так она стабилизировалась и, наверное, в ближайшие два года будет находиться на стабильном уровне», — сказал Арамилев.

Он отметил, что есть радостная тенденция к восстановлению численности кабана, которая была подорвана африканской чумой свиней. Она вернулась к минимальной численности на отдельных территориях, где-то ее превысила.

«В эту зиму ожидается локальный урожай кедрового ореха, поэтому надеемся, что природа свои потери возместит, и локальная численность тигра будет где-то увеличиваться, где-то уменьшаться, потому что все-таки тигр адаптируется под условия внешнего мира», — добавил соебседник.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.